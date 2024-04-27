Akit TV’ye bir ödül daha

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit Medya Grubu, Bünyamin Kerem Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (BUKEV) tarafından ‘Yılın En İyi Haber Spikeri’ dalında ödülüne layık görüldü. İş, sanat, medya ve siyaset dünyasından ‘en iyiler’in ödüllendirildiği kategoride, ‘‘Yılın En İyi Haber Spikeri’ ödülü Akit TV Ana Haber Spikeri, Feridun Erdoğral’a plaket verildi. BUKEV Okmeydanı binasında düzenlenen ödül törenine; siyaset, medya, iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sadabat Gazetesi Gen. Yay. Yön. Cemil Öğütçü ve Nizam-ı alem Ülkücüsü 15 Temmuz Gazisi Sinan Avcı başta olmak üzere birçok isme ödül verildi. Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde açılan ateşler sonucu şehit edilen 251 şehidimiz ve Komünist Çin’in Doğu Türkistan’da ve Siyonist İsrail’in Gazze’de katlettiği binlerce Müslüman anılırken ruhlarına Fatihalar okundu. Feridun Erdoğral ise aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, BUKEV Başkanı Fazlı Arslan’a ve ekibine teşekkür ederek vakıf çalışmalarında başarılar diledi.