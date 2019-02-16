Akit TV’den Başkent’te önemli ziyaretler

Akit heyetinin Ankara temasları kapsamında ilk durağı Adalet Bakanlığı oldu. Bakan Abdulhamit Gül, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Genel Koordinatör Serdar Uslu ve Akit Ankara Haber MüdürüMehmet Özmen’i makamında kabul etti.

Başkanımız o konuda talimatları verdi

Samimi havada gerçekleşen görüşmede son günlerin en çok konuşulan konularından tanzim satışlar gündeme geldi. Nuri Karahasanoğlu’nun sebze ve meyvede görülen fahiş artışın hükümete karşı yapılmış bir operasyon olduğunu vurgulaması üzerine Bakan Abdulhamit Gül, tanzim satışların kalıcı hale geleceğini söyledi. Bakan Gül, “Bunu kalıcı hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız o konuda talimatları verdi. Yakın zamanda adımlar atıldı” dedi.

2023 hedeflerimizi artırdık

Akit TV heyeti, ardından Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na geçti. Akit TV yöneticilerini ağırlayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki hedeflerini anlattı. Bakan Ersoy “Turizmde açıkçası hedefleri büyüttük. 50 milyon turist, 50 milyar dolardan 70 milyon turist 70 milyar dolar olarak 2023 hedeflerimizi artırdık. Burada 70 milyonluk kısmı bizim rahatlıkla ulaşabileceğimize inandığımız kısmı. Zor olan ve konsantre olmamız gereken ise 70 milyar dolarlık kısmı. Bununla ilgili çok yoğun ve geniş bir program dahilinde çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları da başlattık” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy Akit Tv heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Gençlerimizin hayalleri için mücadele ediyoruz

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Genel Koordinatör Serdar Uslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı da makamında ziyaret etti.

Samimi bir havada geçen ziyarette Ünal, mücadelelerinin gençlerin hayallerini gerçekleştirmek adına olduğunu vurgulayarak, “Millete dayanıp, millete yaslanıp, Anadolu’ya dayanıp, dünyaya mı meydan okuyorsunuz yoksa emperyalist güçlerin, kafesine düşüp Anadolu’ya savaş mı açacaksınız. Hangi yerdesiniz, ona bakmak gerekiyor. Biz AK Parti olarak Anadolu’ya yaslanıp dünyaya meydan okuyoruz.Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diye uğraşıyoruz.”