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Ekonomi AKİT TV'de müjdeyi verdi: Faizsiz sistem çalışmalarında sona gelindi
Ekonomi

AKİT TV'de müjdeyi verdi: Faizsiz sistem çalışmalarında sona gelindi

AKİT TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan İslam İktisadı Uzmanı Prof. Dr. Servet Bayındır, faizsiz sistem için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:06:00 - 2021-11-30 17:33:04

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve İslam İktisadı Uzmanı Prof. Dr. Servet Bayındır, AKİT TV'de yayınlanan Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu.

Faizsiz sistem için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bayındır, getirilecek sistem ile vatandaşların faize muhtaç olmadan her türlü ihtiyacını kolaylıkla karşılayabileceğini söyledi.

Bayındır, söz konusu düzenlemenin İslami açıdan da uygun olacağını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

E k

İnşallah faiz sisteminden kurtuluruz her şeyin baş belası faizdir  
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