Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Dr. Yavuz Dizdar

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Dr. Yavuz Dizdar konuk oluyor.

Gıda zehirlenmelerinin sebebi ne? Beslenme ile kısırlık ve kanser vakalarının alakası var mı? Cinsiyet değiştirmede korkutan artış ve genetiği bozan gıdalar neyin sonucu? Maskeler, aşı ve ilaçlar ne kadar güvenli?

Muharrem Coşkun soracak, Dr. Yavuz Dizdar canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=XFLnFQhz_LI



Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.