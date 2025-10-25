Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Babacan
Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk oluyor.
Ali Babacan, DEVA Partisi’ni neden kurdu? Dış politika ve ekonomiye dair neler düşünüyor? Suriye’deki gelişmeler, Trump’ın Gazze Planı, İsrail yayılmacılığı... KKTC’de yeni dönem, Yeni Anayasa, Cemevlerine statü tartışması, Terörsüz Türkiye süreci ve gündeme dair onlarca soru...
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun soracak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan cevaplayacak.
Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.
