Akit TV spikeri kendini tutamadı, canlı yayında Azerbaycan için ağladılar

Akit TV'de hafta içi her sabah yayınlanan Gün Başlıyor programında, Azerbaycan Özel yayınında duygu dolu anlar yaşandı.

Programa konuk olan gazeteci-sunucu Lale Mustafayeva, burada yaptığı açıklamada, "Ne güzel ki siz varsınız, ne güzel ki biz tek değiliz, ne güzel ki biz beraberiz." ifadelerini kullandı.

Mustafayeva, "Ey Azerbaycan, ey milletimiz, ey halkımız, biz artık düşmandan azat olunduk. Bizim dede topraklarımız azat olundu. 30 yıldır ne kadar insan babalarının mezarına gidemiyordu." dedi.

Lale Mustafayeva, şehitlerden de bahsedince, programı sunan Serkan Aksarı kendini tutamadı ve konuğu Azerbaycanlı meslektaşı Lale Mustafayeva ile birlikte ağladı.

Bu durum, stüdyoda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Ne olmuştu?

Ermenistan, dün alçak bir saldırıya imza atarak Azerbaycan'a saldırıp ateşkesi ihlal etmiş, saldırıda sivil can kayıpları yaşanmıştı. Sivil halkı korumak için karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan, uzun senelerdir Ermenistan'ın işgali altında olan köyleri işgalden kurtarmıştı.