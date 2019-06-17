Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun: Evet AK Parti’ye eleştirilerimiz var...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 'yenileme' kararı sonrası 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun, önemli ifadeler kullandı.

Akit TV'de yayınlanan seçim özel programında konuşan Muharrem Coşkun, şu ifadeleri kullandı.

CHP, İmamoğlu ile birlikte maske taktı

CHP Ekrem İmamoğlu ile birlikte maske taktı. Ve bunu zaman zaman dillendiriyorlar. 'Nereye kadar katlanacağız Yasin-i Şerif'e besmeleye inşallaha maşallaha... 23 Haziran'dan sonra lailçilik çığlığı atalım' diyorlar. Mesele laikçi çığlığı değil, mesele büyükşehirde namaz kılan başörtü katan çalışabilecek mi? Bilecik'te 31 Mart'ı kazanan CHP'li Osmanlı izlerini kazıttı. Yani adam Bizans'a dokunmuyor, Osmanlı'ya karşı kin var.

AK Parti’ye eleştirilerimiz var...

Evet eleştirilerimiz var AK Parti'ye karşı ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım. Kızalım, sistem de edelim aramızda tartışalım ama kardeşim sen gideceksin daha vahim tabloya oy vereceksin. Erbakan Hoca'nın dediği gibi 'dövecek diz bile bulamazsınız.'