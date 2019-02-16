Akit tehlikeye dikkat çekti MEB iptal etti Akit’in skandal uygulamayı “Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında” başlığıyla haberleştirmesinin ardından harekete geçen MEB yetkilileri, skandala “dur” dedi.

HABER MERKEZİ Akit’in, okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere ‘yoga’ seminerleri verileceğini kamuoyunun gündemine taşıması büyük yankı uyandırdı. Özellikle mütedeyyin camianın müteessir olacağı skandal uygulamayı “Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında” başlığıyla haberleştirmemizin ardından harekete geçen MEB yetkilileri skandala “dur” dedi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemini kapsayan ve öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” etkinliği iznini iptal edildiği öğrenildi. MEB daha öncede sağduyulu davranarak ve toplumun hassasiyetlerini gözeterek, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni (ETCEP) iptal etmişti. Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında

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