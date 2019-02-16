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Akit tehlikeye dikkat çekti MEB iptal etti

Akit’in skandal uygulamayı “Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında” başlığıyla haberleştirmesinin ardından harekete geçen MEB yetkilileri, skandala “dur” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
Akit tehlikeye dikkat çekti MEB iptal etti

 HABER MERKEZİ 

Akit’in, okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere ‘yoga’ seminerleri verileceğini kamuoyunun gündemine taşıması büyük yankı uyandırdı.

Özellikle mütedeyyin camianın müteessir olacağı skandal uygulamayı “Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında” başlığıyla haberleştirmemizin ardından harekete geçen MEB yetkilileri skandala “dur” dedi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemini kapsayan ve öğrencilerin gönüllü katılım esası dikkate alınarak onay verilen “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” etkinliği iznini iptal edildiği öğrenildi.

MEB daha öncede sağduyulu davranarak ve toplumun hassasiyetlerini gözeterek, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni (ETCEP) iptal etmişti.

Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
  1. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
  2. Ece Vahapoğlu
  3. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
  4. ETCEP

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  • Boz okBoz ok18 dk önce
    Akiti bu yüzden seviyorum. Inananların yüz akı ama cihangir islamin ciktigi tv programinizdaki kadronun degismesi gerek. Köseye sıkısan taraf akit tv oldu ne yazik ki iyi sınav veremedi. Hele ki abdullatif senerin konuk oldugu hafta tamamen basarisizdi akit tv yetkilileri. Bir dost tavsiyesi bunlar size. Haklı olsanız dahi haksız gibi göründünüz.

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