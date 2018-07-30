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Akit sordu, vatandaşlar cevapladı: Zina yeniden yasaklanmalı mı?

Ülkemizi ve toplum ahlakımızı derinden yaralayan fuhuş ve beraberinde zina; birçok otel, apart ile benzeri işletmelerde serbestçe yaşanmaya devam ediyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:35

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr

Ülkemizi ve toplum ahlakımızı derinden yaralayan fuhuş ve beraberinde zina; birçok otel, apart ile benzeri işletmelerde serbestçe yaşanmaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde artan taciz ve tecavüz olayları sebebi ile gazetecilerin sorularını yanıtlarken; idam cezası ile birlikte zina yasasında da yeni düzenlemeler yapılması kanaatinde olduğunu dile getirmiş; “Bu bir özeleştiridir. AB Müzakereleri sürecinde zina yasası konusunda hata yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

Peki ahlak yapımızı sarsan bu zehire kim, nasıl dur diyecek? Yurdun hemen her noktasında sokak aralarında ve işlek meydanlarda dahi karşımıza çıkan hayat kadınları, nikah bağı olmadan evlilik dışı yaşanan ilişkiler. Zina yasalarımıza göre bir suç değil. Cezai yaptırımları da bulunmuyor.

Peki vatandaş bu ahlaksızlıklardan rahatsız değil mi? Zina Yasası’nı yeniden istiyor mu? Yeniakit sordu vatandaşlar cevapladı. İşte aldığımız cevaplar.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:35
  1. zina yasası
  2. zina

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