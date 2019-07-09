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Akit sordu, vatandaş cevapladı! ‘15 Temmuz’u konserle değil, Kur’an-ı Kerim ve dualarla anmalıyız’

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünü geçireceğimiz zaman dilimine ayarlanan konserlere vatandaştan tepki geldi. Akit Soruyor ekibine konuşan vatandaşlar, "Şehitlerimizin anısına ve milli ruhumuza yakışır bir 15 Temmuz geçirmek istiyoruz. 15 Temmuz akşamı ve haftasında konserlere değil; dualara ve okunacak Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacımız var." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:52

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 Temmuz'da düzenlenecek İzmir konserinde Sıla'nın sahneye çıkacağını duyuran yeniakit.com.tr'nin haberi sonrasında kamuoyunda büyük tepkiler oluştu. Verilen tepkilere duyarsız kalmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Temmuz ayı konser listesinin revize edileceğini söyledi.

Bir haber de Çorum'dan geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamasıyla tepkiler dinerken bir haber de Çorum'dan geldi. Çorum Belediyesi de Gezi terörünün sözde şehitleri anısına şarkı söyleyen Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nu 13 Temmuz'da konser vermek üzere kente davet etti.

Vatandaş 15 Temmuz haftasında konser değil dua istiyor!

Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra vatandaşa mikrofon uzatan Akit Soruyor ekibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 vatandaşımızın nasıl anılmasını istediklerini sordu. Mikrofon uzattıklarımız sorumuza, "Şehitlerimizin anısına ve milli ruhumuza yakışır bir 15 Temmuz geçirmek istiyoruz. 15 Temmuz akşamı ve haftasında konserlere değil, dualara ve okunacak Kur'an-ı Kerimlere ihtiyacımız var." diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:52
  1. İzmir
  2. Çorum
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy
  4. 15 temmuz

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  • sukrusukru13 dk önce
    Çok doğru bir söz.Millet ülkeyi kurtarmak için canını vermiş bizde vur patlasın çal oynasın yapacağız ayıptır,günahtır.Mevlit okutun millet şehitlerin ruhuna bir Fatiha okusun.

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