Akit sordu, halk cevapladı! 'Vatandaşlar idam istiyor'
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara ülkemizde son dönemlerde artış gösteren kadın cinayetlerini sordu: "Yüreğimizi yakan bu cinayetleri nasıl engelleyeceğiz?" Vatandaş 'İdam' istedi.25 Ağustos 2019 Pazar 22:40
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
18 Ağustos'ta eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin görüntüler olaydan birkaç gün sonra kamuoyu ile paylaşılınca Türkiye yasa boğuldu. Katledilen anne Bulut, "Ben ölmek istemiyorum." feryadı ile bağırırken gözleri önünde annesi bıçaklanan 10 yaşındaki F.B.B ise "Anne lütfen ölme." diyerek ağlıyordu. İşte bu görüntüler Türk halkını gözyaşlarına boğdu.
Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara kadın cinayetlerini nasıl engelleyeceğimizi sordu. Dinimiz İslam'da kadınların değer ve önemine değinen vatandaşlar 'İdam.' istedi.
YORUM YAZ