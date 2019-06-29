Akit sordu, gençler cevapladı: Batı hedefine ulaşıyor! İşte gençlerin ideal bulduğu evlilik yaşı
İstanbul Sözleşmesi gibi yaptırımlarla aile yapımızı bozmayı hedefleyen batı, isteklerine ulaşıyor. Akit Soruyor ekibi bugün gençlere, "Sizce ideal evlilik yaşı kaç?" sorusunu yöneltti. Yaşları 20 ile 25 arasında değişen mikrofon uzattığımız gençler, bakın aile yapımızı ayakta tutacak evlilik müessesesi hakkında ne düşünüyor.29 Haziran 2019 Cumartesi 15:31
Taha Emre Özdemir Ankara İstanbul Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve benzeri sapkın projeleri ülkemizde uygulayan batı, hedefine ulaşıyor.
Yeniakit.com.tr bugün gençlerin evliliğe bakışını araştırdı. Yaşları 20 ile 25 arasında değişen gençlere mikrofon uzatarak onlara, "Sizce ideal evlilik yaşı kaç?" sorusunu yönelttik. Gençlerin tamamı evlilik yaşının 30'un üzerinde olması gerektiğini belirtirken, aile müessesesinin özgürlüklerini kısıtlayacağını ifade etti.
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