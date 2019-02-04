Akit Müslümanları uyarınca rahatsız oldular... 'Şirk dolu şarkılar'la medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi!

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Akit'in Müslümanları uyaran haberi, İslam karşıtı kesimleri gocunmasına neden oldu.

İslam'a aykırı ve şirk olduğu apaçık ortada olan şarkı sözleriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan kısmi çalışılmış bir listeyi duyuran Akit'in "Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!" haberi, Müslümanlar doğrulayıp takdir ederken içimizdeki İslam düşmanı kesimi rahatsız etti.

Medyadaki İslam düşmanlığının anatomisi

"Gözüne ışık tutulan tavşan" gibi ortada kalan malum kesim, medyadaki İslam düşmanlığının anatomisini adeta gözler önüne serdi.

Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!

İslam'dan bihaberler

Rus yayın organı Sputnik, FETÖ yayın organları Aktif Haber, Ahval News ve Haberdar, Sol haber sitesi, CHP'li Barış Yarkadaş'ın sitesi Gerçek Gündem, Superhaber, F5 Haber, Onedio, Mynet, Hasan Cemal'in sitesi T24 ve avaneleri, haberlerinde şarkılardaki İslam'a aykırı sözlere "şirk olduğu iddia edilen şarkılar" ve "şirk koşulan şarkılar diyerek suçladılar" ifadesi kullanarak İslam'dan bihaber olduklarını adeta itiraf etti.

Haberimizi duyuranlar arasında sadece Odatv, 'iddia' ifadesini kullanmayıp şarkıların İslam'a aykırı olduğunu kabul etti.

Müslümanlara yapılan uyarı üzerinden saldırdılar

CHP'nin yayın organı Halk TV, Yurt, ABC Gazetesi isimli tetikçi siteler Akit'e Müslümanları uyaran haberi üzerinden saldırarak 'İslam'a yobazlık ve gericilik çamuru attı.

İşte o sitelerin haberleri: