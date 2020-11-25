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Aktüel Akit Medya ve Sadakataşı Derneği el ele veriyor! İdlibliler evinde iyilikle yaşasın
Aktüel

Akit Medya ve Sadakataşı Derneği el ele veriyor! İdlibliler evinde iyilikle yaşasın

Suriye’de güvenli bölgelerde yüzlerce konut inşa eden Sadakataşı Derneği, şu an temeli atılan 11. Bölgedeki evlerin yapımını Akit Medya ile birlikte inşa ediyor ve projeyi büyütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:43:00 -
Akit Medya ve Sadakataşı Derneği el ele veriyor! İdlibliler evinde iyilikle yaşasın

Sadakataşı Derneği, Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalardan dolayı güvenli bölge olarak gördükleri sınırımıza yakın bölgelere göç eden mülteci aileler için 10 ayrı bölgede 2 bin kalıcı konut inşa etti. Yapımı tamamlanan bu konutlarda 10 bin mülteci hayatını idame ettiriyor. Mültecilerin hayata tutunduğu bu bölgelerde sosyal yaşam ve ibadethane ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar, parklar ve camiler inşa ediliyor.

Sadakataşı Derneği’nin yapımına geçen sene başladığı kalıcı konutların inşaatları halen devam etmekte. Sadakataşı Derneği, şu an temeli atılan 11. Bölgedeki evlerin yapımını Akit Medya ile birlikte inşa ediyor ve projeyi büyütüyor.
Akit Medya ile Sadakataşı Derneği el veriyor, evlerin yapımına devam ediliyor. Gelin sizde yardıma ihtiyacı olan bu ailelere elinizi uzatın.

SMS bilgisi: İDLİB yaz 2989’a gönder 10 tl bağışla
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Merkez şubesi, hesap adı Sadakataşı Derneği
Hesap numarası: 1672029 – 57
İBAN: TR780020300001672029000057
Briket ev ücreti: 4.000 TL
İrtibat no: 0216 5140461

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