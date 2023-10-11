Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ticaret Bakanlığının düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde Yazılı Basın Tüketici Ödülü'nün sahibi oldu. Karahasanoğlu'na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Ticaret Bakanlığının düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yazılı Basın Tüketici Ödülü'ne layık görüldü.
Karahasanoğlu'na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Törende açıklama yapan Erdoğan'ın gündeminde fahiş fiyatlar vardı. Fırsatçılara ağır yaptırımlar uygulanacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nefes aldırmayacağız' dedi.
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