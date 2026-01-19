  • İSTANBUL
Gündem YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü Mahalli, 20 gün önce de ‘Hakan Fidan’ın sesini kıstılar çünkü YPG, Suriye’den ne istediyse aldı. Yakında açıklarlar” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG'ye başlattığı operasyonun ardından tam tersi bir açıklama yapan Hüsnü “YPG darmadağın oldu. Kürtler Suriye'de artık var mıdır yok mudur tartışılır” demeye başladı.

Suriye'de ordu ile yerel aşiretler, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği toprakları bir bir geri alırken yaşananlar aralık ayının sonlarında YPG/SDG'nin, Şam hükümeti ile anlaşmaya yanaşmadığı ve Türkiye’den peş peşe gelen sert uyarıların arka arkaya sıralandığı süreci akıllara getirdi.

PKK ŞAM'DAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALDI

Yaklaşık 20 gün önce, “Arap medyası yazdı, Türkiye'yi kızdıracak YPG-Şara anlaşması yarın açıklanacak. PKK, Şam'dan istediği her şeyi alacak. Onun için Hakan Fidan'ın sesini kestiler” diyen Suriyeli Türkmen akademisyen, yazar, sözde Orta Doğu ve Suriye uzmanı Hüsnü Mahalli, Suriye ordusunun başlattığı operasyonunla birlikte terör örgütü PKK'nın ülkede işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının ardından bu kez bambaşka konuştu.

YPG DARMADAĞIN OLDU

Mahalli, ABD'nin Kürtleri, "feci şekilde sattığını" iddia ederek, "PYD/YPG darmadağın oldu. Kürtler Suriye'de artık var mıdır yok mudur bundan sonra bu detaylar konuşulur. Amerikalılar böyledir, genel olarak herkesi kullanır atarlar. Amerika'nın önünde kim daha fazla secde ederse o kabul görür kural budur" dedi. Hüsnü Mahalli, 2011 yılında Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden hemen önce de "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallamıştı.

1
Yorumlar

Boşnak

Boş gaz tenekesi malûm çok ses çıkarır,amma içi boş .

hasel

Kendi mahallesi ile ilgili varsayımı tutmamış.Olabilir.ABD ile söyledikleri tutmuş.Garibana,fazla yüklenmeyelim.
