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Akit Haber’in başına Star’dan transfer

Yaklaşık 3 yıl önce yayın hayatına başlayan Akit TV, önümüzdeki sezon konsept ve format değişikliğine gidiyor..

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:08
Akit Haber’in başına Star’dan transfer

Haber ağırlıklı ve haber program içerikli bir yayın kararı alan Kanal Yönetimi, haber dairesinin başına ise, Star Gazetesi’nin TV deneyimi de bulunan isimlerinden Gazeteci Muharrem Coşkun’u getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Muharrem Coşkun’la el sıkışan Akit TV, Eylül ayından itibarin yeni haber programları ve haber ağırlıklı formatıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Coşkun’un haber ve tartışma programları konusunda da yetkili olduğu belirtiliyor…

Coşkun’un kanalda yeni bir yapılanmaya gideceği, değişimde başka sürpriz isimlerin de yer alacağı, yeniş isimlerle sezona gireceği gelen haberler arasında..

Muharrem Coşkun kimdir?

Muharrem Coşkun lisans eğitimini Sosyoloji ve kamu yönetimi bölümlerinde yaptı. 1996'da Milli Gazete'de gazeteciliğe başladı. Tv5, Vakit, Hilal TV, ATV ve STAR Gazetesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Muhabir, editör, haber müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğü deneyimleri bulunan Coşkun’un TRT başta olmak üzere bazı kanallarda tartışma programı ve belgeselleri de yayımlandı.Yerli ve yabancı pek çok isimle söyleşiler yaptı. Yayımlanmış iki kitabı, dört belgeseli bulunuyor. Coşkun 2011 yılının başından itibaren de Star Gazetesi’nde Politika Editörü olarak görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:08
  1. Akit TV
  2. Muharrem Coşkun

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