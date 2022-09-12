Akit, 29 yaşında

Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit gazetesinin kuruluşunun bugün 29’uncu yıldönümü. 12 Eylül 1993’te yayın hayatına başlayan gazetemiz yayın kadrosu; Beklenen Vakit, Akit, Anadolu’da Vakit, Yeni Akit olarak aralıksız 10 bin 592 gündür okurlarına ulaştı.

Yayına girdiğinden bugüne daima Hakk’ı ve halkı referans alan Akit; Allah ve ahlak düşmanlarına, darbecilere, statükoculara, yasakçılara, sahte kahramanlara ve siyonizme karşı verdiği destansı mücadele ile basın tarihine damga vurdu. Zora düşen her mü’mine sayfalarını açan Akit; başörtüsü mücadelesinin kalesi, imam hatip davasının mevzisi, Ayasofya kavgasının sıkılı yumruğu oldu. Sermaye, cemaat, parti gazetesi olmaksızın mücadelesini sürdüren Akit, savunduğu değerlerin başarıya ulaşmasında büyük paya sahip. Zalime Yavuz, mazluma Yunus olan Akit Medya, Müslümanların siyasi iktidarlarına ise her zaman koruyucu kalkan olarak hizmetlerini takdir, yanlışlarını ikaz ederek alnı secdeli idareciler için pusula vazifesi gördü. Başlangıçtan bugüne mütevazı imkanlarla hareket eden Akit, halihazırda gazete, televizyon, ajans ve internet siteleriyle milyonlara hitap eden bir yayın grubuna dönüşme başarısı elde etti.

Cuma ile başladık, ezber bozduk

İslam düşmanlarının cirit attığı medya sahasına “Cuma” dergisiyle giriş yaparak 1990-2004 yılları arasında haftalık yayınlanan 702 sayı ile ezberleri bozan müessesemiz, günlük neşriyata 12 Eylül 1993 tarihinde “Beklenen Vakit” gazetesiyle başladı. “İmam Hatipliler üvey evlat mı?” manşetiyle ilk sayısına çıkan Beklenen Vakit, eğitim alanında hakkı gasp edilen İmam Hatiplilerin sesini ilk sayısından itibaren adeta haykırdı. En mümtaz özelliği cesur ve korkusuz yayıncılığı olan Akit, her manşetiyle mazlumların haykıran sesi oldu.

Zorbalara baş eğmedik

Merhum Milli Görüş Lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan önderliğindeki Refah Partisi’nin engelleri aşarak iktidara gelmesinde büyük role sahip olan gazetemiz, akabinde Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde bütün zorluklara rağmen müminlere sahip çıktı. Milletin seçtiği Refah-Yol iktidarını askeri darbe ile devirenlere karşı amansız mücadele veren Akit’i çalışamaz duruma getirmek için cuntacıların TSK içerisinde oluşturduğu illegal Batı Çalışma Grubu eylem planları yürüttü. Kaleşnikoflarla genel merkezimizin tarandığı, Çete-Mete tezgahıyla idari kadromuza hukuki kumpasların kurulduğu, keskin nişancı ve panzerler eşliğinde merkez binamıza polis baskınlarının düzenlendiği, gazete dağıtıcılarımızın tartaklandığı korkunç süreçte bir adım dahi geri atmadan yayınlarını tavizsiz sürdüren Akit Gazetesi, tarihe geçen cesur manşetleriyle modern Firavunların tahtlarını devirdi. Başörtüsü ve imam hatip eylemlerinde idareci ve yazarlarıyla yer alan Akit, yayınlarıyla yasakçıların korkulu rüyası oldu.

Onları hayırla yâd ediyoruz

Akit Medya’nın 29 yıllık destansı serüveninin kilometre taşlarını döşeyen İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabeyimizin 13 Ağustos 2022’de fani hayata gözlerini yummasının hüznünü yaşarken, 29’uncu yaşımıza bu vesileyle buruk bir sevinçle girdik. Başta gazetemizin temellerini atan Mustafa Karahasanoğlu ağabeyimiz olmak üzere, Akit’in bugünlere ulaşmasında emek sarf eden ve ebediyete irtihal eyleyen Hasan Karakaya, Yalçın Turgut Balaban, Abdürrahim Karakoç, Yılmaz Yalçıner, Yavuz Bahadıroğlu, Duran Kömürcü, Haluk Nurbaki, Hüseyin Üzmez, Atilla Özdür, Mustafa Miyasoğlu, Kadir Demirel, Nuri Aykon, Mustafa Yazgan, Mustafa Müftüoğlu ve Akif Çamlı’ya Allah’tan rahmet diliyor, hepsini minnetle, hayırla, duayla yâd ediyoruz.

Hikmete ram olduk ve başardık

Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, Akit’in zorlu serüvenini şu cümlelerle özetlemişti: “12 Eylül’de yayına başlamamız tesadüfi değildi. Beklenen Vakit’ten Akit’e, Akit’ten Anadolu’da Vakit’e, son olarak Yeni Akit ismiyle yayınımızı sürdürmek zorunda bırakıldık ama yılmadık, sa’ye sarıldık, hikmete ram olduk ve Cenab-ı Hakk’ın lütfuyla başarıya ulaştık.”