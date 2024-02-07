Akıncılar Grubu’ndan AK Parti’ye ve Refah Partisi’ne çağrı

İşte AK Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin birleşmesini isteyen Akıncılar Grubu’nun çağrısı…

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler arasındaki çalışmalar ve ittifak arayışları son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda bir süredir Ak Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen çalışmaların anlaşma ile sonuçlanmadığı Sayın Fatih Erbakan tarafından açıklanmış ve Yeniden Refah Partisi’nin bütün seçim bölgelerinde kendi adayları ile seçime gireceği belirtilmiştir.

Bu açıklama milletimizde ve özellikle sağduyulu seçmenlerde büyük bir şok ve büyük bir tedirginlik meydana getirmiştir. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oluşan ittifakın devam edeceği ümidi içinde iken bu açıklama yüreklerde onarılmayacak acılar oluşturmuştur.

Bizler 73 Selamet Kuşağı Akıncıları olarak her iki partinin genel merkez yetkililerini uyarmayı görev addediyoruz.

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Öncelikle ağabey konumunda olan Ak Parti yetkililerinden ve baba konumunda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentimiz şudur.

Ülkemizin selameti ve yerel idarelerin manevi değerlerimize karşı olan yanlış zihniyetli kişilerin eline geçmemesi için bu iki parti arasında ittifakın devam ettirilmesi şarttır. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın MHP ile yapılan ittifakta olduğu gibi bazı belediyelerden fedakârlık yaparak Yeniden Refah Partisi’ni ittifaka kazandırması elzemdir. Bunun için görüşmelere, katı davranan ve muhatabı küçümseyen kişilerin değil, iyi niyetle anlaşma zemini sağlamak için gayret eden kişilerin görevlendirilmesi gerekir.

Diğer yandan Sayın Fatih Erbakan’dan ve Yeniden Refah Partisi yetkililerinden de beklentimiz şudur.

Ak Parti tarafından kendilerine bazı belediyeler verildikten sonra hiçbir pazarlığa girmeden sadece ülkemizin selametini vegeleceğini düşünerek yerel yönetimlerin manevi değerlerimize ve tarihimize düşman olanların eline geçmemesi için ittifaka dâhil olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlediği olumlu tavrıyla milletimizin gönlünde yer edinen Yeniden Refah Partisi, bu seçimlerde ittifaka karşı çıkarak gelecek için oluşan ümitleri boşa çıkarmamalı ve içindeki ittifak karşıtı olan kişilere fırsat vermemelidir.

Bu taleplerimiz gerçekleşmez ve bu ittifak kurulamaz ise bunun vebali her iki partinin yöneticilerinin omuzlarında olacaktır. Şayet milletimizin beklediği bu ittifak oluşmaz ve oyların bölünmesi neticesinde yerel yönetimlerden biri dahi maneviyat düşmanlarının eline geçerse milyonların iki eli parti yöneticilerinin yakasında olacaktır.

Ak Parti ve YRP yöneticileri şunu iyi bilmelidir ki Fatih Sultan Mehmet’in haziresini tekmeleyen ve belediye tesislerine alkollü içki koyan şahsın seçilmesi 2019 yılında sağduyulu oyların bölünmesi ile mümkün olmuştur.

Bu seçimlerde aynı sonucu bir kere daha yaşamak istemiyoruz. Müslüman aynı yılan deliğinden iki defa sokulmayan insandır. Müslüman, aynı acıyı yaşamamak için geçmiş tecrübelerden ders alarak hareket eden insandır. Bu seçimlerde de 2019 benzeri bir sonuç yaşanırsabunun sorumluluğu ittifakı oluşturmayanların boynunda olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyerek ülke genelinde dalga dalgabu desteğin büyümesini sağlayan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları bu seçimler için de bu uyarıları yapmayı bir görev saymaktadır.

Bizler; Fatih Erbakan Bey’in babası ve bizim de Hocamız olan Mücahid Necmeddin Erbakan’ın talebeleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları olarak her iki partinin yetkililerinden karşılıklı fedakârlıkla bu ittifakı gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Sivil Toplu Kuruluşlarının da bu doğrultuda açıklama yapmaları beklenen ittifakın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Bu ittifakın gerçekleşmesi, sadece seçimde oyların bölünmesini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda aynı gaye için çalışan bu iki parti tabanında meydana gelmesi muhtemel büyük bir fitnenin de önüne geçilmiş olacaktır.Zaman parçalanma değil birlik zamanıdır. Zaman Gazze kan gölüne dönmüşken birkaç belediye kazanmak uğruna bölünme zamanı değildir. Zaman inançlı kadroların omuz omuza vererek kardeşlik, bütünlük ve beraberlik içinde hareket etme zamanıdır. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. İttifakı oluşturmak için gerekeni yapmayanlar millet ve tarih önünde hesap vereceklerdir.