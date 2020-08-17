Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı

Türkiye'yi sırtından vuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın olduğu davaya sivil sanıklardan Kemal Batmaz'ın esasa ilişkin savunması ile devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleşen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatlarının katıldığı bildirildi.

Duruşmada terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı yönünde darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu ifade edilen Kemal Batmaz, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Kemal Batmaz, darbe toplantısına katıldığına dair hiçbir sanık ve tanığın beyanda bulunmadığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaların uydurulduğunu iddia etti!

Hakkındaki suçların uydurma olduğunu ve müşteki avukatlarının yönlendirmesiyle hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istenildiğini ileri süren Batmaz, hazırlanan iddianamede hatalar bulunduğunu öne sürdü.

Yargılama süresi boyunca mahkemenin hukuksuz uygulamalarda bulunduğunu iddia eden Batmaz, evrensel hukuk kurallarına uyulmadığını iddia etti.

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlamasına ilişkin konuşan Batmaz, söz konusu suçlamaları da kabul etmedi. Batmaz, konuyla alakalı ilgili kurumlara yazılan müzekkerelere verilen cevaplarda suç unsuruna rastlanılmadığının anlaşıldığını söyledi.

FETÖ ile bağlantılı dernek ve vakıflarda üyeliğinin bulunmadığını söyleyen Batmaz, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

"Tarla bakmaya geldim" demişti

"Sivil imam" Batmaz, mahkemedeki ilk savunmasını 2 Ağustos 2017 tarihinde yapmış ve olay tarihinde diğer sivil sanık Harun Biniş ile tarla bakmak için Kahramankazan'a gittiğini anlatmıştı.

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü 143. Filo'daki kameralara yansıyan görüntüleri izletilen Batmaz, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını ve darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını ileri sürmüştü.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Akıncı Üssü'ndeki darbeye yönelik faaliyetleri yönettiği belirtilen Batmaz'ın, esasa ilişkin mütalaada "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan da 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenilmişti.