Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesiyle devam edildi.



Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, son sözleri dinlenilen eski astsubay Emre Karaaslan, darbe teşebbüsüne katılmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Hiçbir terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını savunan Karaaslan, "Öncelikle hakkımda tüm delillerin toplanmış olması, uzun tutukluluk süresi gibi nedenlerle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyeme, yargılama sonunda da beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir astsubayı Metin Çerkezoğlu da uzun süredir tutuklu bulunduğunu, mağdur edildiğini ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatını talep etti.

Eski kursiyer teğmen Yavuz Selim Özberk, kursiyer teğmenlerin emir verme yetkisinin olmadığını, kendilerinin en alt rütbede bulunduklarını belirterek, "Bana verilen emirleri yerine getirdim. Darbeye karışmadım. Hakkım olan hürriyetimin verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Eski kursiyer pilot teğmen Taner Doğan da suçsuz olduğunu öne sürüp, "Bir kursiyer olarak bu darbenin hiçbir yerinde yar almadım. Haksız bir şekilde tutukluyum. Adaletin tecelli edeceğine inandım, hala inanıyorum. Son kez masum olduğumu, beraatımı talep ettiğimi söylüyorum." ifadesini kullandı.

Eski kursiyer teğmen Zübeyir Güler, filo komutanı sanık Hakan Karakuş'un emriyle nizamiye bölgesine gönderildiğini, herhangi bir şekilde silah kullanmadığını iddia etti.

Güler, "Orada tek yaptığımız olan biteni izlemekti. Uzun süredir tutukluyum. Hangi fiilimden dolayı bu kadar tutuklu kaldığımı hala bilmiyorum. Beraat bile etsem benim için adalet geç tecelli edecektir. Adalet mekanizmasının hakkımda vereceği mahkumiyet kararı beni inancımdan döndürmeyecektir. Adaletin burada olmasa da başka yerde tecelli edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Eski kursiyer teğmen Murat Yazıcı da herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Yazıcı, "Bugün son sözlerimi söylediğimi düşünmüyorum. Adaletin sağlanacağı gün gelecek. Asıl son sözler o gün söylenecek." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da masum olduklarını öne sürüp beraatlarını istediler.

Yarınki celsede mahkemenin diğer 57 sanığın son sözlerini dinleyip, karar duruşması için tarih vermesi bekleniyor.