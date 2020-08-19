Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan Harun Biniş'in esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Darbe girişiminden kısa süre önce Akıncı Üssü'ndeki telsiz gücünün düşürüldüğünü iddia eden Biniş, 15 Temmuz'da kalkış yapan bir istihbarat uçağı ile olaylar sırasında uçuş yapan F-16'lara müdahale edilmiş olabileceğini savundu.

Sanık Biniş, dava dosyasına giren ses ve görüntü kayıtlarında da montaj ve tahrifin mümkün olduğunu iddia etti.

Örgüt bağına ve örgüt içindeki faaliyetlerine dair somut bir delil olmadığını öne süren Biniş, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri de kabul etmedi.

"Sivil imam" olmadığını belirten Biniş, darbe toplantısına katıldığına dair tanık beyanlarının ise doğruyu yansıtmadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

- Akıncı'daki görüntülerini "montaj" diyerek kabul etmemişti

FETÖ'nün "sivil imamı" olduğu belirtilen Harun Biniş, 9 Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıkmış ve darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia etmişti.

Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürmüş, Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığına dair itirafçı beyanlarını da kabul etmemişti.

Davanın 21 Ocak 2019'taki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, darbenin sivil yöneticilerinden olmakla suçlanan Biniş'in "Anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.