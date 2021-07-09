AKINCI TİHA'dan bir ilk daha!

Eğitim ve test uçuşları devam eden AKINCI TİHA ilk defa harp başlıklı mühimmatlarla vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk defa harp başlıklı mühimmatlarla vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI’dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

TÜBİTAK SAGE tarafından SİHA’lar için KGK-82 üzerinden özel geliştirilen KGK-SİHA-82 ile 55 km menzildeki hedefler yüksek hassasiyetle vurulabilecek. AKINCI TİHA’dan kullanılabilecek ve iki adet KGK-SİHA-82 mühimmatının toplam ağırlığı 700 kg. KGK-SİHA-82 tümleşik ANS/AKS (INS/GPS) ile hassas vuruş kabiliyetine sahip.

AKINCI TİHA’ya HGK’lı NEB-84 mühimmatı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 (Hassas Güdüm Kiti) entegreli Nüfuz Edici Bomba yani NEB-84 ile donatılan Akıncı S-1 TİHA, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılmıştı.

Önceki testlerde kullanılan MAM-C, MAM-L ve MAM-T’ye kıyasla 1 tona yakın ağırlığıyla HGK-NEB-84, AKINCI’nın taşıma kabiliyetlerinin sınanmasında yeni bir aşamaydı. Gövde altı silah istasyonunun ilk defa kullanıldı; 1 tonluk mühimmatı taşıyabilen gövde altı silah istasyonu, SOM ve SOM-J seyir füzelerinin yanı sıra farklı mühimmat kombinasyonlarının veya çeşitli faydalı yüklerin taşınmasına olanak sağlayabilir.