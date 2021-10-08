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Teknoloji AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı
Teknoloji

AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından geliştirilen AESA Radarı'nın (Aktif Faz Dizinli Elektronik Taramalı) AKINCI TİHA’ya entegrasyonu için çalışmalara başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 20:12:00 -
AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol’un F-16 Viper’daki APG- 83 radarından daha iyi olacağını belirttiği yerli ve milli AESA burun radarının 2022 yılı içerisinde Fabrika Kabul Testleri’nin tamamlanması hedefleniyor.

AESA radarının AKINCI TİHA’ya entegrasyonunu takip eden süreçte ise Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegrasyon gerçekleştirilecek.

F-16 Özgür Projesi kapsamında F-16 Blok 30 savaş uçaklarına da ASELSAN çözümü AESA radarının entegre edilmesi hedefleniyor.

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