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Gündem AKINCI TİHA Yunan'ı fena kudurttu: Erdoğan provokasyon yapıyor
Gündem

AKINCI TİHA Yunan'ı fena kudurttu: Erdoğan provokasyon yapıyor

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil olan Akıncı TİHA, Yunanistan'ı fena salladı. Kıskançlıktan adeta kuduran Yunan medyası, Başkan Erdoğan'ın "Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni"nde yaptığı konuşmayı "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 11:52:00 - 2021-09-04 11:54:59

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilen "Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı" (TİHA) Yunan medyasında gündem oldu.

Yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA, geçtiğimiz günlerde TSK'ya teslim edildi.

Bu gelişme karşısında kıskançlıktan adeta kuduran Yunan medyası, hazımsızlık kokan ifadeler kullandı.

"Erdoğan provokasyon yapıyor"

Başkan Erdoğan'ın Tekirdağ Çorlu'da "Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni"nde yaptığı konuşmayı "provokasyon" olarak nitelendiren Yunan medyası, "Türkiye yeni bir SİHA üretti ve Erdoğan en çok sevdiği provokasyon sporuna tekrar daldı" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayindeki üstünlüğüne vurgu yaptığını aktaran Yunan medyası şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi tarafından geliştirilen yeni SİHA, Erdoğan'ın emperyalizmini bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan'a göre Akıncı, Türkiye'nin dostlarına güven, düşmanlarına ise korku veren son teknoloji bir silah."

Alay konusu oldu

Türk SİHA'larının Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan "Dağlık Karabağ Savaşı"ndaki başarısına dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki askeri varlığını Afganistan'da da göstermeye çalıştığını aktardı.

Giderek güçlenen Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını bir türlü hazmedemeyen Yunan medyasının bu acınası hali sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Yunan medyasının ti'ye alındığı o paylaşımlar:

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