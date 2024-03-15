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Teknoloji AKINCI TİHA tam isabetle vurdu
Teknoloji

AKINCI TİHA tam isabetle vurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-15 09:27:00 - 2024-03-15 09:29:25

Bayraktar AKINCI TİHA, IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

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