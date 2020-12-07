AKINCI TİHA 61 farklı testi başarıyla tamamladı

27 Kasım 2020 günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan açıklamada, AKINCI TİHA’nın seri üretime yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindiği ifade edilmişti.

Baykar Savunma, 6 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında, AKINCI TİHA’nın ilk uçuşundan bugüne kadar geçen bir yıllık sürede, toplamda 61 farklı testi başarıyla tamamladığını aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında ayrıca seri üretim sürecinde olan projelerde teslimatların devam ettiğini belirterek seri üretim aşamasına gelen iki önemli proje hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında bunlardan biri olan AKINCI TİHA’nın 2021 yılı itibarıyla teslimat faaliyetlerine başlamayı planladıklarını bildirip, "ATAK helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI TİHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

2020 Eylül ayında, Tuz Gölü’nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması’nda incelemede bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı‘nın (TİHA) 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.

Selçuk Bayraktar, "Akıncı inşallah 2021’de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı’yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da halihazırda devam ediyor. İnşallah 2021’de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde" demişti.