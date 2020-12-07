  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji AKINCI TİHA 61 farklı testi başarıyla tamamladı
Teknoloji

AKINCI TİHA 61 farklı testi başarıyla tamamladı

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), gökyüzüyle buluştuğu ilk günden bu yana 61 farklı testi başarıyla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:30:00 - 2020-12-07 15:34:47

27 Kasım 2020 günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan açıklamada, AKINCI TİHA’nın seri üretime yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindiği ifade edilmişti.

Baykar Savunma, 6 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında, AKINCI TİHA’nın ilk uçuşundan bugüne kadar geçen bir yıllık sürede, toplamda 61 farklı testi başarıyla tamamladığını aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında ayrıca seri üretim sürecinde olan projelerde teslimatların devam ettiğini belirterek seri üretim aşamasına gelen iki önemli proje hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında bunlardan biri olan AKINCI TİHA’nın 2021 yılı itibarıyla teslimat faaliyetlerine başlamayı planladıklarını bildirip, "ATAK helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve ANKA İHA’larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI TİHA’nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA’larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

2020 Eylül ayında, Tuz Gölü’nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması’nda incelemede bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı‘nın (TİHA) 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.

Selçuk Bayraktar, "Akıncı inşallah 2021’de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı’yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da halihazırda devam ediyor. İnşallah 2021’de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
CHP'nin eski iki numarası açıkladı! CHP'den tecavüz skandallarını unutturma taktiği
Siyaset

CHP'nin eski iki numarası açıkladı! CHP'den tecavüz skandallarını unutturma taktiği

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarım dinleniyor' çıkışına tepki gösteren CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı'nın..
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay