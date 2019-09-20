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Akıncı stratejik görev üstlenecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 16 Eylül’de başlayan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nin son gününde, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik Baykar’ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:52
Akıncı stratejik görev üstlenecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 16 Eylül’de başlayan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nin son gününde, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik Baykar’ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Sıra uçan arabada

Yazılımıyla, elektroniğiyle, mekaniğiyle kendi mühendisliklerinin eseri olan havacılıktaki yüksek teknolojiyi Türkiye’nin gelişmiş ülkelere satar hale geldiğine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: “Geleceğin teknoloji alanlarına odaklanarak insansız hava aracı alanında dünyanın en iyisini yapabileceğimize inandık. Stratejik görevleri yapabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, Teknofest sonrasında uçuşa başlayarak stratejik görevler üstlenecek. Bunun yanı sıra otomotivdeki en büyük trend elektrikli ve akıllı arabalar. Bir sonraki aşama ise uçan arabalar olacak. Uçan arabalar dünyada trafikte yerlerini almaya 15 sene sonra başlayacak. Biz bugünden bu alanda ülkemiz var olsun diye çalışmaya başladık.”

5 milyar dolarlık ihracat

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest’in yetenekli gençlere erişmek açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Kacır, “Teknofest’te sadece roket yarışmasına 500’den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin ‘Ben Türkiye’nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum’ demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye’nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin yıllık yüksek teknoloji ihracatının yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kacır, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2 bin 500 firma arasında 4 Türk firmasının yer aldığını belirterek, 2023 yılında listeye 23 Türk firması sokmayı hedeflediklerini kaydetti.

1 milyona koşuyor

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST İstanbul) katılım, geçen yılı ikiye katladı. 2018 yılında 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde ziyaretçi sayısının bu yıl 1 milyonu aşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:52
  1. Baykar Teknik Müdürü
  2. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  3. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi
  4. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

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