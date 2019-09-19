Akıncı ekimde göklerde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) ilişkin, "Ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) stratejik görevler icra edeceğini söyledi. Bayraktar, “Akıncı’nın ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz” dedi. TİHA’da pek çok alt sistem bulunduğunu kaydeden Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Akıncı’da akıllı mühimmatlar, seyir füzesi, havadan havaya füze, ön tarafına takılacak gelişmiş radar sistemi var. Bunlar hava hedeflerini tespit edip vurabilme kabiliyeti kazandırıyor. Akıncı, savaş uçaklarının icra edemedikleri görevlerde kullanılacak.”

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