AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezasız kalmadı.

Bu sanıklardan eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan, sanık eski yüzbaşı Ertan Koral ile aynı uçakta yer aldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını bombaladı.

AA muhabirinin Akıncı Üssü dava dosyasından derlediği bilgilere göre Kaplan, örgüt abisi "Tarık" kod isimli Alper Küçük'e bağlıydı.

Kaplan, darbe girişiminden bir gün önce darbeci pilotlar Müslüm Macit ve Adem Kırcı ile eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evindeki darbe toplantısına katıldı.

Kaplan, 15 Temmuz'da FETÖ'cü amirleri tarafından verilen emirleri de yerine getirdi.

Olay günü havalanan "94-0110" kuyruk numaralı F-16 uçağın birinci pilotu Kaplan, ikinci pilotu ise eski yüzbaşı Ertan Koral'dı.

15 Temmuz'da yaşanan askeri hareketlilik üzerine Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığıyla aynı kampüste yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki teknisyenler, ihtiyaç duyulabileceği düşüncesiyle polis helikopterine yakıt ikmali yapmaya başladı.

Bu durumu tespit eden darbeci pilotlardan binbaşı Mustafa Azimetli ve yüzbaşı Ekrem Aydoğdu, hedeflerin hatasız vurulmasını sağlayan lazer sistemi ile helikopteri işaretledi.

Akıncı Üssü'ndeki kuleden pilotları yönlendiren darbeci yüzbaşı Ahmet Tosun'un "vur" talimatı üzerine uçağın birinci pilotu Kaplan, katliam emrini uyguladı ve 7 polisin şehit olmasına, 5'inin yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca Havacılık Dairesi'nde 40 milyon liralık hasar meydana geldi.

- Mahkemede savcıyı çileden çıkardı

Eski üsteğmen Kaplan, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Yargılandığı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat 2018'deki savunmasında ise aleyhindeki beyanların yanı sıra telsiz kayıtlarına rağmen bomba atmadığını öne sürdü.

Çapraz sorgusunda kendisine yöneltilen soruları geçiştiren Kaplan'a duruşmaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, "F-16'larla Ankara'nın tarihi ve turistlik yerlerini mi geziyorsunuz? Anlatmaktan niçin kaçınıyorsunuz? Bu devlete hiç mi borcunuz yok, hiç mi utanmıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

- Koral ifadesini değiştirdi

Uçağın diğer pilotu Koral ise savcılık ifadesinde, "Havada yaklaşık iki saat kaldıktan sonra bizim bulunduğumuz uçakta Mehmet Çetin Kaplan bombayı attı. Nereye attığını bilmiyordum. Haberlerden öğrendiğim kadarıyla Emniyet Havacılık Dairesi'ne atıldığını öğrendim." ifadesini kullandı.

Koral, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Haziran 2020'de yaptığı esasa ilişkin savunmasında, 15 Temmuz gecesi havalandıklarını kabul etmekle birlikte, "20 bin fitte bir müddet uçtuktan sonra 'Görev iptal' anonsuyla inişimizi gerçekleştirdik. Yüksek irtifada hiçbir şey yapmadan bekledik." iddiasında bulundu.

Darbe girişimi sırasında 7 polisi şehit eden eski pilotlar Kaplan ve Koral, yargılama sonucunda "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaplan ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesi suçlarından toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet hapis cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.