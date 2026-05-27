Petrol fiyatlarında düşüş!

ABD-İran hattında yeniden yükselen gerilim ve Fed’in sıkı para politikası beklentileri, küresel talep endişelerini artırırken Brent petrol 95 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve ABD-İran hattındaki gerilimin küresel talep görünümünü baskılamasıyla 95 dolar seviyesine geriledi.

Dün 96,68 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 96,67 dolardan tamamlarken, yüzde 1,72 düşüşle 95,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 91,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi, taraflar arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik beklentileri zayıflattı.

Üç ay süren çatışmaların ardından nisanda sağlanan ateşkes sonrası taraflar, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar, son gerilimin bu süreci tehlikeye sokabileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla birlikte, son günlerde bazı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerlerinin Boğaz’dan geçiş yaptığına yönelik haberler, Hürmüz’ün kademeli olarak yeniden faaliyete geçebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Bu durumun küresel enerji arzını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda gözler şimdi ABD’de açıklanacak büyüme verileri ile Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine çevrildi. Verilerin, petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan Fed’de yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, küresel risk iştahını baskılayarak petrol talebine ilişkin endişeleri artırıyor.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 95,49 dolar seviyesinin direnç, 94,57 doların ise destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.