  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Papa'ya destek! "Bunu yaptığına sevindim" Katil Siyonistler katliam yaptı! Çok sayıda can kaybı var Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı Fransa'da yerel seçim şüphesi! Soruşturma açıldı Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor Yunanistan'da solun eski lideri Çipras yeni parti kurdu! Muhafazakar hükümete karşı "İttifak" kartını açtı! Devrik Esed'in katliam fabrikası deşifre oldu! Doğu Guta ve Hama'da Müslümanları zehirleyen kimyasal silahların kalıntıları ele geçirildi! Kılıçdaroğlu'ndan olay Özgür Özel hamlesi! İptal edilmesini istedi Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar! Bayram arifesinde acı haber! Şehit edildiler
Sağlık Kene istilası korkutuyor! Vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı
Sağlık

Kene istilası korkutuyor! Vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kene istilası korkutuyor! Vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı

Yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kenelere karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.

İlkbahar ve yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanırken, özellikle kene ısırmaları sonucu görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, özellikle haziran ortası ve temmuz aylarında vaka yoğunluğunun arttığını söyledi.

 

Bu yıl kene popülasyonunun fazla olduğuna dikkati çeken Karakeçili, keneye maruz kalan vatandaşların en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.

Karakeçili, hastaneye ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda kenenin çıplak elle temas edilmeden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Eldiven ya da poşet yardımıyla cımbız kullanılarak uygun şekilde çıkarılmasını öneriyoruz." dedi.

 

Kırsal alanlarda kapalı kıyafet tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Karakeçili, şunları kaydetti:

"Kapalı ayakkabı giyilmeli ve pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı. Çünkü keneler yerden gelerek vücudumuza tutunuyor. Ayrıca vücudun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor."

Kenelere karşı koruyucu spreylerin de kullanılabileceğini aktaran Karakeçili, vatandaşların panik yapmadan bilinçli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu belirtilerle ortaya çıkıyor: İşte Türkiye’de en tehlikeli kene türü
Bu belirtilerle ortaya çıkıyor: İşte Türkiye’de en tehlikeli kene türü

Sağlık

Bu belirtilerle ortaya çıkıyor: İşte Türkiye’de en tehlikeli kene türü

Kenevir yetiştiren uyuşturucu taciri yakayı ele verdi
Kenevir yetiştiren uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Yerel

Kenevir yetiştiren uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Ölümcül kene uyarısı!
Ölümcül kene uyarısı!

Gündem

Ölümcül kene uyarısı!

Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü: Ölümcül KKKA riskine karşı uzman uyarısı
Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü: Ölümcül KKKA riskine karşı uzman uyarısı

Gündem

Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü: Ölümcül KKKA riskine karşı uzman uyarısı

Madımak topladıktan sonra rahatsızlandı! Kene bir ilde daha ölüme yol açtı
Madımak topladıktan sonra rahatsızlandı! Kene bir ilde daha ölüme yol açtı

Sağlık

Madımak topladıktan sonra rahatsızlandı! Kene bir ilde daha ölüme yol açtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23