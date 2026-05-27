Sabahları aç karnına ılık su kabızlığı bıçak gibi kesiyor! Tıkalı bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor

Kabızlığı bitiren ve bağırsakları hızla çalıştıran en etkili yöntem, sabahları aç karnına lifli kuru meyveler (kuru erik, kuru incir veya kuru kayısı) tüketip üzerine ılık su içmektir. Kuru erik en zengin lif depolarından biridir.Bir adedinde bile yaklaşık olarak 1 gram lif bulunmaktadır. Bu oran diğer besinlerle karşılaştırıldığında göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. Yapılan araştırmalar sonucu kuru eriğin psyllium içeren diğer bir adıyla müshil türevi ilaçlardan bile daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Başka bir çalışmada ise kabızlık tedavisinde kuru eriğin tedavinin ilk basamağı olarak kullanılması öneriliyor. Kuru eriği taneyle yiyebileceğiniz gibi suyunu sıkarak meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Kronik kabızlık sorununuz varsa her defasında müshil gibi ilaçlardan yardım almak yerine daha etkili ve doğal bir çözüm olarak kuru erik tüketebilirsiniz. Beslenmenize dört adet kuru erik eklemeniz kronik kabızlığınızı da kısa süre içerisinde tedavi edecektir. Etkisini daha hızlı görmek için sabahları aç karnına bir bardak suyla tüketmeniz yeterli olacaktır. KABIZLIĞA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER ELMA! Lif bakımından oldukça zengin bir diğer meyve de elmadır. 100 gramında 5 gram lif bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan pektin adlı madde sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Bütün olarak tüketebileceğiniz gibi salatalara da ilave ederek yiyebilirsiniz. İNCİR Yaklaşık 50 gramlık orta boy bir incir, 1,5 gram lif içermektedir. Kuru incirin ise yarım fincanında 8 gram lif bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar 3 hafta boyunca düzenli incir tüketmenin bağırsak geçişlerini kolaylaştırarak kabızlığı tedavi ettiği ortaya çıktı. İçerisinde bulunan liflerin yanı sıra fisin adlı bir enzim sayesinde bağırsak işlevlerinin de daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.