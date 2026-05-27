Spor camiası Kurban Bayramı’nı kutladı
AA Giriş Tarihi:

Federasyon başkanları ve spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. İşte o mesajlar…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan mesajda İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Toplumsal barışın ve ortak değerlerimizin temelini oluşturan; dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği bu müstesna günler, bizlere sadece paylaşmayı değil; aynı zamanda birbirimize daha sıkı kenetlenmeyi, sorumluluk almayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı da hatırlatmaktadır. Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Futbol ailemizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkano Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerimizin daha da anlam kazandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; sevginin, hoşgörünün ve yardımlaşmanın hayatımızın her alanına yansıdığı güzel bir bayram geçirilmesini diliyorum. Kırgınlıkların geride kaldığı, dostlukların pekiştiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum."

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." denildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün paylaşımındaki mesajında "Değerli Galatasaraylılar, Futbolda üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğumuzla tarihi bir başarı daha yaşadığımız sezonun ardından bayram sevincini yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı ve dayanışmanın yaşandığı, birliğin ve beraberliğin kök saldığı, kardeşlik duygularıyla kucaklaştığımız kıymetli zamanlardır. Sizlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şunları kaydetti: "Bayramlar; inançlarımızın, kadim geleneklerimizin bir kez daha idrak edilmesine, vefanın, sevginin, saygının, kardeşlik ve birlik beraberlik duygularının pekişmesine vesile olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beklentiyle karşıladığımız Kurban Bayramı’nın camiamıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Kurban Bayramı mesajı şöyle: Bir Kurban Bayramı’nı daha aynı sevdanın etrafında, birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bayram, burukluklarımız da var. Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza durarak, kulübümüzün yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23