Spor camiası Kurban Bayramı’nı kutladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Kurban Bayramı mesajı şöyle: Bir Kurban Bayramı’nı daha aynı sevdanın etrafında, birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bayram, burukluklarımız da var. Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza durarak, kulübümüzün yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.