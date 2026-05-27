Entübe edilen Kadir İnanır’ın son durumu belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Entübe edilen Kadir İnanır'ın son durumu belli oldu

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınarak entübe edilen sanatçının son durumu belli oldu.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı günler önce entübe edildi.

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı. Kural, “Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç” dedi.

Öte yandan Kadir İnanır’ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürresini çok daha ağır geçirdiği tespit edildi.

Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtti ve ekledi: “Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor.”

+90 (553) 313 94 23