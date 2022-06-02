Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı!
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Peki Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek nereli kaç yaşında? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı, mesleği nedir? soruları Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı olmasıyla birlikte bir hayli merak edilir oldu.
Akın Gürlek, son olarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Akın Gürlek, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barış Akademisyenleri davasında bir akademisyene verilen şehit cenazesi ziyaret etmesi yönünde hükmü, ÇHD'li avukatların davalarında da hakimlik yapmıştı. Akın Gürlek, 15 Temmuz'la ilgili bir çok kritik davanın yanında Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, ÇHD’li avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarları davalarına da bakmıştı. Akın Gürlek İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak da görev yaptı.