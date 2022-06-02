Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı!

Akın Gürlek, son olarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Akın Gürlek, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barış Akademisyenleri davasında bir akademisyene verilen şehit cenazesi ziyaret etmesi yönünde hükmü, ÇHD'li avukatların davalarında da hakimlik yapmıştı. Akın Gürlek, 15 Temmuz'la ilgili bir çok kritik davanın yanında Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, ÇHD’li avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarları davalarına da bakmıştı. Akın Gürlek İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak da görev yaptı.