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Teknoloji Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor
Teknoloji

Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-02 22:46:00 -
Akıllı telefonlarda şarj sorunu tarihe karışıyor

Cep telefonlarının şarj sorunu için yapılan araştırma, bir dakikada cihazların tamamen şarj olmasını sağlayacak yeni bir teknoloji bulundu.

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri en büyük sıkıntılardan biri şarj sorunu ve bunun hiç beklenmedik anlarda karşımıza çıkması. Özellikle biraz da eski model bir cihazınız varsa bazen saatlerce telefonunuzun şarjının dolmasını beklemek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, şarj doldurma sorunu için yeni bir yöntem geliştirildiğini ortaya çıkardı. Telefonunuzun şarjının tam olarak dolması artık dişinizi fırçalamaktan bile kısa sürecek. İşte detaylar…

Kim telefonunun şarjının bir dakikada dolmasını istemez ki? Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Colorado Üniversitesi tarafından keşfedilen ileri bir teknikle şarj sorunu için önemli bir adımın atıldığını gösterdi.

Yapılan araştırma, telefonların şarjlarının bir dakikada tamamen doldurulmasının imkansız olmadığını kanıtladı. Yeni geliştirilen yöntem, süper kapasitörler aracılığıyla iyonların daha verimli hareket etmesine dayanıyor.

İyonlar, pozitif yüke sahip atomlardır ve süper kapasitörler, kısa süreli şarj ve deşarj döngülerinde enerji depolamak için kullanılır. Araştırmacı Ankur Gupta, iyonların hareketini daha verimli hale getirerek enerji depolama ve salım süreçlerinin hızlandırılabileceğini keşfetti:

“Gezegenin geleceğinde enerjinin rolü kritik, kimya mühendisliği bilgilerimi enerji depolama cihazlarını ilerletmek için kullanmaya karar verdim.”
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Bu sayede telefonların şarj sorunu tamamen ortadan kaldırılacak. Araştırma, iyonların nanoskopik gözeneklerdeki hareketinin beklenenden farklı olduğunu ve bu farklılığın enerji depolama sistemlerinin verimliliğini artırabileceğini de ortaya koydu.

Telefonlardaki şarj sorunu, kullanıcıların en büyük şikayetleri arasında yer alıyordu. Yeni geliştirilen teknolojinin başarılı bir şekilde hayatımıza taşınmasıyla bu sorun da tarihe karışmış olacak. Fakat kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek yöntemin ne zaman cihazlarda kullanılacak seviyeye geleceği bilinmiyor.

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