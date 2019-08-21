Akıllı telefonlarda büyük risk!

Günde 5 saatten uzun akıllı telefon kullanan gençlerde, ileride obezite görülmesi riskinin yüzde 43 oranında arttığı belirlendi.

Günümüzde hemen hemen herkes akıllı telefon kullanıyor, ancak bu durum beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Her ne kadar akıllı telefonlarla günlük hayatta birçok şeyi yapabilsek de aslında farkında olmadan sağlığımız da riske giriyor.

Akıllı telefonlar, özellikle gençlerin hayatlarının önemli bir parçası haline geldi. Telefonlarda geçirilen fazladan zaman ise hareketsizliğe neden oluyor. ACC Latin Amerika Konferansı 2019’da sonuçları açıklanan yeni bir araştırmaya göre, günde 5 saat ve daha fazla süreyle akıllı telefon kullanan üniversite öğrencilerinin, ileride obez olma riski yüzde 43 oranında artıyor.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Gençlerin özellikle sosyalleşme ve eğlence kaynağı olarak bugün tablet ve akıllı telefonları benimsemesi gelecekte sağlıklarını da kötü yönde etkileyebilir. Bu araştırma sonuçlarında dikkate almamız gereken en önemli faktör ise hareketsizliğin obezite üzerindeki etkisidir. Akıllı telefonlar başında ne kadar uzun süre geçirirsek o kadar hareketsiz kalıyor ve hatta buna alışıyoruz. Obeziteden korunmanın en önemli koşullarından biri düzenli egzersiz ve hareketli bir yaşamdır'' ifadelerini kullandı.