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Teknoloji Akıllı telefon piyasasını alt üst etti! 4 dakikada yüzde 100 şarj oluyor
Teknoloji

Akıllı telefon piyasasını alt üst etti! 4 dakikada yüzde 100 şarj oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:45:00 -

Realme bugün, bir telefonu yalnızca 4 dakikada şarj eden yeni teknolojisi 320W SuperSonic Charge'ı duyurdu. İşte ayrıntılar...

Realme’nin birkaç gündür konuşulan süper hızlı şarjı 320W SuperSonic Charge bugün duyuruldu. 4000 mAh pile sahip bir telefonu tam şarja 5 dakikadan daha kısa sürede ulaştıran 320W SuperSonic Charge, yeni bir dönemin kapısını açtı diyebiliriz.

Realme 320W SuperSonic Charge ile şarj problemi ortadan kalkıyor!

Bugün gerçekleştirdiği etkinlikte 320W SuperSonic Charge teknolojisini tanıtan Realme, herkesin ağzını açık bıraktı. Geçtiğimiz günlerde 300W hızlı şarjı ile bir telefonu 35 saniyede yüzde 17 oranında şarj eden şirket, şimdi 320W ile daha yüksek performans vaat ediyor. Açıklamalara göre tamamen kapalı bir akıllı telefonu 4 dakika 30 saniye içerisinde tam şarja ulaştıran Realme, devrim niteliğinde bir teknolojiye imza attı.

320W teknolojisini bugün gözler önüne süren Realme, 4000 mAh’lik bir pili 4 dakika 30 saniyede doldurabiliyor. 300W’da bu süre 4 dakika 55 saniye olarak ölçülürken, 20W’lık artış 25 saniye kadar bir süre kazandırmış gibi duruyor. Aynı zamanda pili sadece bir dakikada yüzde 26’ya ulaştıran 320W SuperSonic Charge, iki dakika dolmadan cihazı yüzde 50 şarja ulaştırabiliyor.

Realme hem 300W hem 320W teknolojisini yakında akıllı telefonlarında, tabletlerinde ve uyumlu dizüstü bilgisayarlarda kullanıma sunacak. Bu sayede 320W gibi yüksek bir hızlı şarj değerini destekleyen cihazlar 5 dakikadan daha kısa sürede tam şarja ulaşacak. Telefonu evden çıkmadan 5 dakika önce şarja takanlar artık yüzde 10 şarjla değil yüzde 100 şarjla karşı karşıya kalacak.
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