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Ekonomi “Akıllı Tarım’da sonuna kadar varız”
Ekonomi

“Akıllı Tarım’da sonuna kadar varız”

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışı ve “Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni”ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarıma yönelik çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:24:00 -
“Akıllı Tarım’da sonuna kadar varız”

Pakdemirli, akıllı tarım uygulamalarının sektöre önemli katkılarının olduğunu ve drone uçuşuyla ilaçlama yaptıklarını, birkaç dakika içerisinde 20 dönüm kadar bir araziye ilaçlama yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Bunu daha büyük ölçekte daha çok ihtiyacı olan yerlerde yapıldığını düşünün. Hem işçilikten hem zamandan tasarruf anlamına gelecek. Sadece bu işi ilaçlama olarak da düşünmeyin. Drone ile özellikle bugün artık görüntü işleme teknolojilerinde çok iyi noktaya gelmiş durumdayız. Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitkilerin ne zaman hasta olduğunu, bitki hastalıklarında hastalıkların takibi, bunların tedavisi konusunda çok ciddi işler yapılabiliyor. Tarımın ve tarımın paydaşlarının da buradan uzak durmasını bekleyemeyiz. Biz de bu işlerin içerisinde sonuna kadar varız.” Daha sonra üniversite kampüsünde bulunan Akıllı Tarım Uygulamaları alanlarını gezen Pakdemirli, Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında ayrılan tarım alanında drone uçurarak 20 dönümlük arazideki fidanları ilaçladı.

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