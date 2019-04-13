Akıllı lens nedir? Akıllı lensler kimlere uygulanır?

Akıllı lens, görüntüyü uzak, yakın ve orta mesafeye ayırır. Hastalarda kesintisiz görüş sağlayan merceklerdir. Akıllı lensler kimlere takılır? trifokal mercek katarağa olan hastalarda eğer kornea yüzeyinde herhangi bir problem yoksa takılabilir. 50 yaş üstündeki hastalarda hipermetropi olan hastalara, astigmat olan hastalara ve miyop olan hastalara uygulanır. Akıllı göz içi mercek nedir ne işe yarar? Akıllı lensler neden tercih edilir, akıllı lensler kimlere takılır, akıllı mercek operasyonu nasıl olur, Yakın ve uzak görme problemi olan bütün hastalara bu mercekler mi uygulanmalıdır?

Akıllı lens ne işe yarar?

Son zamanlarda adı sıkça telaffuz edilen akıllı mercekler görme problemi yaşayan hastalara büyük bir konfor sağlamaktadır. Akıllı göz içi mercek, yakını mesafe (35-40 cm) orta mesafe (Bilgisayara bakma mesafesi 55-60 cm) uzak mesafe (sonsuz) görmeyi sağlayan, çok odaklı göz içi merceklerdir. Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış bir tedavi olan akıllı göz içi mercekler vasıtasıyla hastalar gözlük kullanmadan yakın, orta ve uzak mesafeyi görmede yüksek kaliteye ulaşma olanağı sağlar. Hemen hemen 10 yıldır katarakt ameliyatlarında tercih edilen mercekler hastaların ömür boyu görme problemlerini ortadan kaldırır.

Akıllı lens neden tercih edilmektedir?

Akıllı mercekler, kataraktı nedeniyle görme sorunu yaşayan hastaların bu problemlerine çözüm olacak kadar etkili bir tedavidir. Bu tedavi, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalara uygulanmaktır. Akıllı mercek ameliyatı basit bir işlem olarak düşünülmemelidir. Akıllı mercek tedavisinde amaç, gözde doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince yukarıya taşımaktır. Akıllı mercek takılan hastalar ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Böylelikle hastanın yaşam kalitesi artmış olur.

Akıllı Mercek kimlere takılabilir?

Akıllı mercekler katarakt nedeniyle görme sorunu yaşayan hastaların büyük bir çoğunluğuna uygulanabilir. Bunun yanında yaşı genç olduğu için kataraktı olmayan fakat ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın gözlüklerinden erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de akıllı mercek tedavisi uygulanabilir. Bunun yanında daha önce lazer operasyonu geçirmiş kişiler de eğer göz içi merceklerindeki deformasyon nedeniyle görme kalitesinde bozulma, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorsa akıllı mercek tedavisini tercih edebilir.

Akıllı mercek operasyonu nasıl olur?

Tamamen bir katarakt cerrahisi olan akıllı mercek tekniğinde, standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa aynı işlemler uygulanır. Gelişen teknoloji Femtosaniye lazerle Katarakt cerrahisinde hastanın göz içinde bulunan doğal mercek çıkartılarak yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek bir mercek konur. Akıllı mercek cerrahisinde ise bundan farklı olarak göz içine standart bir mercek yerine akıllı göz içi mercekler (yakını ,orta ve uzağı gösteren) yerleştirilir.

Yakın ve uzak görme problemi olan bütün hastalara bu mercekler mi uygulanmalıdır?

Akıllı mercek tedavisi, katarakt nedeniyle görme bozukluğu yaşayan, bu hastalık nedeniyle çok yüksek hipermetrop numaraları olan ve daha önce lazer operasyonu olduğu için göz içi merceklerindeki deformasyon nedeniyle uzağı veya yakını görememe sorununa sahip hastalar için uygun bir tedavidir. Fakat yalnızca yakın görme problemi olan hastalara tercih edilmesi uygun değildir. Bunun yanında sarı nokta, retina, şaşılık, kerotokonüs, ileri astigmat, diyabet (şeker), ileri miyop ve korneal problemleri olan hastalar için de akıllı mercek uygulamaları tercih edilmez. Göz içine yerleştirilen akıllı merceklerin monofokal (tek odaklı), bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olmak üzere hastanın beklentileri yaşı ve göz yapısı göz önünde bulundurarak hem iki odaklı hem üç odaklı göz içi mercekler günümüzde tercih edilmektedir.