‘Akıllı’ KOBİ’ye destek

Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) finansal ihtiyaçlarını karşılamak için geçtiğimiz günlerde sunulan 25 milyar liralık kredi paketinin ardından bir destek de dijitalleşme konusunda geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB aracılığı ile sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında “İmalat Sanayisinde Dijitalleşme” temalı yeni çağrısına çıktı. KOBİ’ler, KOSGEB kurumsal web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek.

KOBİ’lere bu alanda devletin ilk desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurlardan birinin akıllı dijital teknolojiler olduğunu söyledi.

Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayarak ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’lere ilk kez devlet tarafından destek vereceklerini belirten Varank, uygulanacak bütüncül yaklaşımla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü dijital ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

1 milyon liraya kadar destek

Varank, proje çağrısının bütçesini 250 milyon lira olarak belirlediklerini aktardı.

İşletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin liraya kadar destek vereceklerini açıklayan Varank, “Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ’ler için de işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilecek” bilgisini paylaştı.