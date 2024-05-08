Akılları başlarına şimdi geldi: İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduk
İsrail'in katliamlarına silah desteği sağlayarak ortak olan ABD'nin Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından bu ülkeye olan yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduklarını açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail’e mühimmat sevkiyatını durdurdu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. Ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik” dedi.
Kaynak: İHA
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