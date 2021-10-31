Akıllara meral akşener geldi! Mustafa Keser: Yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Yıllar önce tüm engellemelere rağmen yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), daha modern bir bina ile yeniden hizmete açıldı.

Herkesin merakla beklediği açılış töreni, Cumhuriyet'imizin 98. yılında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında gerçekleşti.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri tören sonrası AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bu isimlerde biri de sanatçı Mustafa Keser oldu.

"Spekülasyon yaptılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayan Mustafa Keser, şu ifadelere yer verdi:

"Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İşte yıkılıyor şudur budur.

"Yıkılıyor diyenlere kapak olsun"

İşte açılıyor, yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar."

Akıllara Akşener geldi

Öte yandan AKM'nin açılışının yapılmasıyla birlikte sosyal medyada birçok konu geyik konusu oldu. Bunlardan biri de Meral Akşener'in 2013 tarihinde attığı tweet'ti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2013 yılında "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." şeklinde bir tweet atmıştı.