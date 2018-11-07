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Akıllara durgunluk veren olay! Çalışanlara ceza olarak hamam böceği yedirip idrar içirdiler

Akıllara durgunluk veren olay Çin'de meydana geldi. Satış hedeflerine ulaşamayan personele idrar içirip hamam böceği yediren şirket yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
Akıllara durgunluk veren olay! Çalışanlara ceza olarak hamam böceği yedirip idrar içirdiler

Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan personele idrar içirip hamam böceği yedirmekle suçlanan üç şirket yöneticisi 5 ila 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Şirket yöneticileri, çalışanların kemerlerle dövülürken ve sarı bir sıvı içerken çekilen görüntülerinin internette yayınlanmasından sonra gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'daki görüntülerde bir erkek çalışan mesai arkadaşlarının önünde kemerle dövülüyor. Diğer çalışanlar da burunlarını tutarak plastik bardaklardan sarı bir sıvı içiyor.

Tuvalet suyu ve sirke içme cezası

Guizhou kentindeki dekorasyon şirketinin personeline ayrıca tuvalet suyu ve sirke içirildiği ve saçlarının kazındığı belirtiliyor.

Şirket yöneticilerinin buna ek olarak personeli yazılı mesajlarla "Hamam böceği yemek zorunda kalacaksınız" diye tehdit ettiği öne sürülüyor.

"İki aydır maaşlarını alamadıkları için istifa edemediler"

Şirket çalışanlarının iki aydır maaşlarını alamadıkları, bu yüzden cezalandırılmalarına rağmen seslerini çıkaramadığı söyleniyor.

Çin'de iki yıl önce bir bankanın çalışanlarının diğer personelin önünde sahnede kemerle dövülürken görüntüleri yayımlanmıştı. Bazı şirketlerin de motivasyon için çalışanları birbirlerine tokatlattırdığı ortaya çıkmıştı.

Çin medyasına yansıyan başka bir haberde ise bir şirket çalışanın caddede emekleyerek dolaşmaya ve çöp kutularını öpmeye zorlandığı belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
  1. BBC Türkçe
  2. BBC
  3. Çin
  4. Weibo
  5. Twitter

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