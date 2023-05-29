Akıllandı... İmamoğlu bu kez ellerini arkadan bağlamadı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un fethinin 570’inci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret ederek dua etti. İmamoğlu son türbe ziyaretinde, Fatih'in huzuruna kahvehaneye girer gibi girmiş, büyük infiale neden olmuştu.
İBB, İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümünü Maltepe'de düzenleyeceği etkinlikle kutlayacak. Bugün saat 19.30'da başlayacak kutlamalarda mehteran gösterisi yapılacak.
Manga grubu sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikte saat 21.00'da konuşma yapacak.
İmamoğlu kutlama etkinliği öncesinde öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu “Ne mutlu gönülleri fethetmek isteyenlere. İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret edip şehrimizin, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımız ve aziz şehitlerimiz için dua ettik” dedi.
İmamoğlu daha önce Fatih'in türbesine saygısızca girmişti.
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