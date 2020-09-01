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Gündem Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap
Gündem

Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasını ortaya atan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:57:00 -
Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap

Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini iddia eden Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan unutulmaz bir cevap geldi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi. Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri kullandı.

İbrahim Kalın'ın ironik açıklaması Avusturya'da geniş yankı uyandırdı.

 

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