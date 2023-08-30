Akılalmaz tahmin! Bu kez çıkıp 'dolar 100 lira olacak' dedi

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğündeki 'Aklın Yolu' programına konuk olan ekonomist Murat Muratoğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Yurt dışı ve ülkedeki enflasyon oranları arasındaki farklar nedeniyle paranın değer kaybetmeye devam edeceğini ifade eden Muratoğlu, dolar/TL ile ilgili akılalmaz bir tahminde bulundu.

Dolardaki artışın süreceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu iddia eden Murat Muratoğlu, "Dolar 100 TL olacak" dedi.



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