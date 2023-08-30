Akılalmaz tahmin! Bu kez çıkıp 'dolar 100 lira olacak' dedi
Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan Murat Muratoğlu, doların 100 lira olacağını söyleyerek iyice şaşırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğündeki 'Aklın Yolu' programına konuk olan ekonomist Murat Muratoğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Yurt dışı ve ülkedeki enflasyon oranları arasındaki farklar nedeniyle paranın değer kaybetmeye devam edeceğini ifade eden Muratoğlu, dolar/TL ile ilgili akılalmaz bir tahminde bulundu.
Dolardaki artışın süreceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu iddia eden Murat Muratoğlu, "Dolar 100 TL olacak" dedi.
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