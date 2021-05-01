  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den dost ülkeye askeri hibe
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine gazlı müdahale
Aktüel Akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler
Aktüel

Akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gurbet Daban'ın (61) cenazesinin, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt’e getirilirken, yolda karıştığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 19:05:00 -
Akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içerisinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi.

Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ercan Daban, yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer, Daban'a, annesinin cenazesinin Sakarya'da indirilen cenaze ile karışmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ercan Daban, Sakarya'daki aile ile iletişime geçti. Ancak bu aile cenazenin kendilerine ait olduğunu belirtti.

Ercan Daban, "Vasiyeti üzerine annemi memleketimiz Siirt'e toprağa verecektik. Yakınlarımızla birlikte cenaze namazını kılmak için bekliyorduk. Bu sırada cenazede yazılan ismin annemin olmadığını fark ettik. Cenazenin bize ait olmadığını öğrendik. İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi.

Büyük ihtimalle cenazemiz farklı bir şehre götürüldü. Cenazeyi getiren yetkililer, Sakarya'ya götürülen cenaze ile karıştığını söylediler. Biz de bunun üzerine Sakarya'daki cenaze sahiplerine ulaştık, cenazelerinin kendilerine ait olduğunu söylediler. Şu an annemim cenazesi kayıp. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyoruz yetkililer cenazemize bile sahip çıkmadılar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Özellikle uzun vadeli altın yatırımı yapanları uyaran analistler, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı.
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rusya askerlerini geri çekti! ABD'den flaş açıklama
Dünya

Rusya askerlerini geri çekti! ABD'den flaş açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırından geri çekmesini "yapıcı bir adım" olarak nitele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay