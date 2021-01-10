Akılalmaz olay! Evi kafeye çevirip bakın nasıl ilan verdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkânı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor.

Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy’de bir ev kafeye müşteri olarak giren DHA ekibi bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi. Ev kafe müşterisi olmak için önce telefonla rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Rezervasyon saatinde, telefonla arayarak geldiğini haber veren müşteriler, apartmanının zemin katındaki daireye misafir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat çekiyor.

Masalara alınan müşterilere kısa sürede servis yapılıyor. Müşterilerin çay içmelerinin zorunlu olduğu belirtilirken, bir süre sonra sipariş verilmese de meyve tabağı ve çerez de getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal medya hesapları için masanın fotoğrafının çekildiği görülüyor.

Ev kafelerin menü fiyatlarının ise oldukça yüksek olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL oldu. Sorularımız üzerine pandemiden dolayı kapanan kafelerin ardından böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını söyleyen ev kafenin işletmecisi E.S. müşteri bulmakta hiç zorlanmadıklarını talebin bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını belirterek, “İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve en fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyoruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri çeviriyoruz” dedi.

DHA ekibi müşteri olarak girdikleri evin kapısını bu kez de gazeteci kimliğiyle çaldı. Ev kafenin işletmecisi E.S., sorular üzerine bu durumun yasal olmadığını düşünmediğini belirterek, “Eve çok kişiyi almıyoruz zaten. Sayıca fazla kişi gelmek isteyen çok kişi oluyor ama biz buna müsaade etmiyor en fazla 4 kişi alıyoruz. Bu durumun hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz burada suç işlemiyoruz. Bu durumu iş olarak düşündük. Pandemiden dolayı kafeler kapalı bu yüzden böyle bir şey yapma kararı aldık. Bu durum herkese ilginç geliyor. ‘Neden böyle bir girişim içerisindesiniz’ diye çok yazan oluyor." dedi.

E.S. “İmkânım olursa ileride ürün çeşitlerini artırabilirim. Tabii bunu yasal olarak yaparım. Ancak, şu anda öyle bir imkânım yok. Gelen insanların güvenilir olmadığı ile alakalı olarak da evet riskimiz var. Ancak, her işin riski var bunu göze alarak yaptık. Talep çok, merak edip ilginç buluyorlar. Bundan sonrasında da açıkçası devam etmeyi düşünüyorum” dedi.

Durumdan haberdar olmayan ev sahibi Hasan Işıldak ise , “Ben bu evi kafe olarak işletsinler diye vermedim, 'aile evi' diye verdim. Böyle olduğunu bilmiyordum ancak, gerekirse evden de çıkartırım. Burası bir aile apartmanı önüne gelen adam benim evime elini kolunu sallayarak giremez. Bu durumu yeni öğrendim. Kira da vermiyorlar zaten. 'Durumları kötü' diye sesimi çıkarmıyordum. Ancak, bu doğru bir davranış değil” dedi.